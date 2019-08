Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorrad-Fahrerin schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Schwer verletzt wurde am Dienstag, 27. August 2019 eine 35-jährige Motorrad-Fahrerin auf dem Alten Uentroper Weg. Gegen 6.30 Uhr war sie auf dem Alten Uentroper Weg in Richtung Ostwennemarstraße unterwegs. Dabei stieß sie, mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford zusammen. Während der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 13000 Euro.(jb)

