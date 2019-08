Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflüchtiger gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Am Montag, 26. August, im Zeitraum zwischen 11.25 Uhr und 15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Freibades Selbachpark an der Kamener Straße eine Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein grauer Renault Talisman. Dieser wies am hinteren rechten Kotflügel und der Stoßstange Lackschäden auf. Der Unfallverursacher hat sich unerkannt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell