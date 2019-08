Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der Dortmunder Straße

Hamm-Herringen (ots)

Am heutigen Spätnachmittag (26. August), gegen 17.27 Uhr, kam es auf der Dortmunder Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Ein 63-Jähriger aus Dortmund befuhr die Dortmunder Straße in Richtung stadtauswärts, als er die Kontrolle über seinen Golf verlor. Er kam nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Mazda eines 74-Jährigen aus Witten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda in den Straßengraben katapultiert und kam dort zum Stillstand. Ein dahinter fahrender Tiguan eines 20-Jährigen aus Unna wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden Hammer Krankenhäusern zugeführt, wo sie stationär verblieben. Hintergrund für den Kontrollverlust des 63 Jährigen über seinen Golf könnte nach bisherigen Erkenntnissen ein medizinischer Notfall gewesen sein. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 26000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Dortmunder Straße zwischen der Kerstheider Straße und Sandbochumer Straße vollgesperrt. Im Rahmen der zu treffenden Maßnahmen waren drei Notarztfahrzeuge (darunter ein Hubschrauber), drei Rettungswagen sowie ein Rüstwagen der Feuerwehr Hamm eingesetzt.(es)

