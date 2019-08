Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei sucht unbekannten Unfallbeteiligten

Hamm-Rhynern (ots)

Auf der Wambelner Straße ist es am Sonntag, 25. August, gegen 14.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Demnach befuhr eine Audifahrerin die Straße in Richtung Norden. In einer Kurve kam ihr ein silberner, grauer Kleinwagen entgegen. Dieser fuhr zum Teil auf ihrer Spur, sodass die 39-Jährige auf den Seitenstreifen auswich. Dabei wurde ein Reifen ihres Wagens beschädigt. Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin oder dem Fahrer des Kleinwagens und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02381 916- 0 entgegen.(lt)

