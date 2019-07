Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Von der Abifeier ins Gewahrsam

Hemer (ots)

Die Abiturfeier im Grohe-Forum endete für einen 18-jährigen Schüler am Sonntagmorgen im Gewahrsam der Polizei. Nachdem er bei an der Kasse randaliert hatte, sollte er des Geländes verwiesen werden. Deshalb begleitete ihn das Sicherheitspersonal kurz nach 1 Uhr nach draußen. Der Hemeraner trat um sich, deshalb fixierten ihn die Männer bis zum Eintreffen der Polizei am Boden. Auch gegen die Fesselung durch die Polizei widersetzte sich der 18-Jährige mit allen Kräften und wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen auch sexueller Art. Auch auf der Fahrt versuchte der erheblich alkoholisierte junge Mann, die Tür des Streifenwagens zu öffnen. Ein Arzt untersuchte den Hemeraner noch in der Nacht in der Zelle. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage, Widerstands, eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung.

