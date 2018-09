POL-HAM: Nach Verkehrsunfall alkoholisiert geflüchtet

Hamm-Westen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag, gegen 0.10 Uhr, flüchtete der Verursacher zu Fuß von der Unfallörtlichkeit auf der Steinstraße. Er konnte später alkoholisiert angetroffen werden. Der 31-Jährige versuchte zur Unfallzeit mit seinem Peugeot an einem stehenden Opel Corsa vorbei zu fahren. Dabei kam es zur Kollision der Fahrzeuge. In der Folge führten die beiden Fahrer ein kurzes Gespräch. Anschließend flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Mann angetroffen werden. In der Polizeiwache erfolgte die Entnahme zweier Blutproben. Der Führerschein wurde sichergestellt. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell