POL-HAM: 70-jähriger bei Zusammenstoß mit Linienbus schwer verletzt

Hamm-Norden (ots) - Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Omnibusses wurden am Samstag, 8. September, ein 70-jähriger Autofahrer schwer sowie ein 47-jähriger Busfahrer leicht verletzt. Der Fahrer eines Fiestas war gerade vom Fahrbahnrand des Bockumer Weges angefahren, als es auf der Fahrbahn zu einer Kollision mit einem vorbeifahrenden Linienbus kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Senior in seinem Ford eingeklemmt. Er musste durch den Einsatz schweren Gerätes der Feuerwehr aus seinem Vehikel befreit werden. Der Pechvogel wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Der Angestellte der Stadtwerke wurde leicht verletzt, konnte jedoch seine Fahrt fortführen Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 13000 EUR.(es)

