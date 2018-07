POL-MK: Ermittler haben Erfolg

Werdohl (ots) - Seit Oktober 2017 ermittelt das Rauschgiftkommissariat in Werdohl wegen Verdachts des Handelns mit illegalen Betäubungsmittel gegen zwei Zuwanderer aus Marokko (37 J. u. 24 J.), die in Halver in einer Asylbewerberunterkunft leben.

Beide bewohnen ein gemeinsames Zimmer in der Unterkunft. Ermittlungen ergaben, dass einer der beiden Beschuldigten in Halver eine Dachgeschosswohnung angemietet hatte.

Abwechselnd sind beide mit Bus und Bahn in die Niederlande gefahren, um die Betäubungsmittel einzuführen.

Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss wurden nun am 03.07.18 die Räumlichkeiten der Beschuldigten durchsucht.

Insgesamt konnten in beiden Wohnungen sowohl Heroin, Kokain, als auch Marihuana und ein fast fünfstelliger Bargeldbetrag aufgefunden werden. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von mehreren tausend Euro.

Der ältere der beiden Beschuldigten wurde dem Haftrichter in Lüdenscheid vorgeführt und ging in Untersuchungshaft.

