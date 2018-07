POL-MK: "Falsche Polizeibeamte" versuchen erneut telefonischen Betrug

Märkischer Kreis (ots) - Betrüger versuchen es Kreisweit als falsche Polizeibeamte

Erneut kam es am gestrigen Tag (Dienstag, 03.07.2018) zu neun versuchten Betrugsdelikten durch die Anrufe "falscher Polizeibeamte". In Altena (2), Kierspe (4), Herscheid (1) und Neuenrade (2) kam es glücklicherweise nicht zum Erfolg und die Geschädigten legten auf und riefen die "richtige Polizei" unter der Notrufnummer 110 an.

Die Polizei appelliert erneut an alle Bürgerinnen und Bürger: Lassen Sie sich nicht zu Handlungen durch Betrüger am Telefon hinreißen. Bleiben Sie misstrauisch, legen Sie beim geringsten Verdacht auf und informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110 von dem Vorfall!

