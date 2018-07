POL-PB: Auffahrunfall mit Elektrofahrrad

Paderborn (ots) - (mb) Am Heierstor hat eine Pedelec-Fahrerin am Mittwoch Verletzungen bei einem Auffahrunfall erlitten. Eine 37-jährige Elektroradlerin fuhr gegen 15.00 Uhr auf dem Gierswall in Richtung Heierstor. An der Kreuzung bog vor ihr ein Auto nach rechts auf die Detmolder Straße ab. Wegen querender Fußgänger musste der 67-jährige VW-Polo-Fahrer bremsen. Das bemerkte die Radfahrerin zu spät und prallte gegen das Autoheck. Die Heckscheibe ging zu Bruch und die Radlerin stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

