Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle/ Mülltonnen-Brand/ Schlägerei

Lüdenscheid (ots)

Einer Lüdenscheiderin wurde am Freitag in einem Discounter am Vogelberger Weg die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Vor dem Einkauf hatte sie gegen 12.15 Uhr noch eine Münze für den Einkaufswagen aus ihrem Portemonnaie geholt, dieses dann in die Handtasche gesteckt und sie über die Schulter gehängt. In der Tasche steckten Bank- und Versichertenkarten sowie Bargeld.

Bei einer Veranstaltung in der Nacht zum Sonntag in der Schützenhalle wurde einer 18-Jährigen ein grüner Sportbeutel mitsamt Geldbörse und Ausweisen, Handy (Samsung S3Mini) sowie Schlüsseln gestohlen. Die Tat wurde wahrscheinlich zwischen 1 und 2 Uhr nachts begangen.

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag ließen unbekannte Diebe in der Hasleystraße von einem ebenerdig gelegenen Balkon und einem Vorgarten diverse Zierpflanzen mitgehen.

Unbekannte Täter zündeten die Mülltonne an der Bushaltestelle der Versestraße, am Samstag gegen 0.40 Uhr, an. Die Feuerwehr löschte den Brandherd, die Brandermittlungen wurden aufgenommen.

Am Samstagmorgen gegen 0.15 Uhr kam es auf dem Rathausplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Beschuldigten uns seinem 30-jährigen Widersacher. Der Geschädigte erlitt hierbei eine blutige Nase. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung sind eingeleitet.

