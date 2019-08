Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Quer durch das Strafgesetzbuch

Dank eines Zeugen gelang vorläufige Festnahme

Rheinberg (ots)

Einem Zeugen stach am Samstag gegen 03.15 Uhr das Licht einer Taschenlampe ins Auge. Siehe da: Seine Frau hatte recht gehabt. Sie hatte ihn zuvor geweckt, da sie Geräusche gehört hatte.

Und jetzt sah der Rheinberger in seinem Garten an der Kewestraße einen Unbekannten. Dieser schien es augenscheinlich auf einen Lagerraum, der sich in einem Nebenraum der Garage befindet, abgesehen zu haben.

Nachdem der Tatverdächtige die alarmierten Polizistinnen und Polizisten kommen sah, ergriff er sofort die Flucht. Doch damit hatte er die Rechnung ohne sie gemacht: In Höhe eines Wirtschaftswegs klickten die Handschellen.

Auch von der Beute musste sich der Tatverdächtige verabschieden. Mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 2.000 Euro hatte er zuvor auf dem Wirtschaftsweg zum Abtransport bereitgestellt. Zudem hatte der Mann, ein 52 Jahre alter Bulgare ohne festen Wohnsitz, Aufbruchwerkzeug und Handschuhe dabei.

Am Tatort stellten die Kolleginnen und Kollegen darüber hinaus die Taschenlampe und eine Mütze sicher.

Doch dabei blieb es nicht: In den Taschen des 52-Jährigen fanden die Beamten einen Autoschlüssel und kurz darauf den passenden Wagen. Er war in der Nähe an der Römerstraße abgestellt worden und diente vermutlich zum Transport der Beute.

Doch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen passten nicht zu dem Auto, die Prüfsiegel schienen gefälscht zu sein und der Opel war bereits am 22.07.2019 außer Betrieb gesetzt worden, da er technische Mängel hatte.

Kurzerhand stellten die Kolleginnen und Kollegen das Auto ebenfalls sicher.

Im Anschluss übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen, die zurzeit andauern.

