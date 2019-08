Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Honigdiebe

Völkerdiebstahl in Luit

Neukirchen-Vluyn (ots)

Von langer Hand geplant, war wohl der Diebstahl von vier Bienenvölkern in der letzten Woche in Luit, schließlich klemmt man sich so ein Bienenvolk und die dazugehörigen Beuten (Bienenkästen) nicht mal eben so einfach auf den Gepäckträger und schon mal gar nicht unter den Arm. Zumindest dann nicht, wenn die Bestrafung nicht auf direktem Fuße folgen soll.

Vergangene Woche Mittwoch hatte der Imker seine Bienenvölker noch in der Nähe der Kapellener Straße betreut. Am Montag stellte er dann den Diebstahl fest. Während Winnie-Puuh das flüssige Gold zumindest noch mit den Händen schöpfte, sind die Honigdiebe von Luit an Dreistigkeit kaum zu Überbieten: Mit Werkzeug trennten sie die Beuten vom Untergestell und verstopften anschließend die "Eingänge" um sich vor den Bienen zu schützen. Bleibt zu hoffen, dass die eine oder andere Biene doch einen Ausweg fand und ihren Unmut über den unfreiwilligen Umzug fleißig kundgetan hat.

Wer hat in der letzten Woche in der Nähe der Kapellener Straße / Krefelder Straße etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise auf ein Fahrzeug oder ähnliches geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell