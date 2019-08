Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Täter nimmt Geld und Briefmarken mit

Wesel (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Zeit von Sonntag auf Montag in Geschäftsräume an der Tückingstraße eingebrochen.

Mit Gewalt brach er die Eingangstür auf und gelangte so in das Gebäude. Er durchsuchte einen Büroraum und fand eine Geldkassette, aus der er Bargeld und Briefmarken mitnahm.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

