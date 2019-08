Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in ein Elektrogeschäft

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, schlugen Unbekannte ein Fenster zu einem Elektrogeschäft an der Straße Am Pfauenzehnt ein. Nachdem sie mehrere Räume durchwühlt hatten, entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld.

Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell