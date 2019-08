Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck- Vermisster 83-jährige konnte in Wilhelmshaven angetroffen werden

Polizei suchte mit Foto

Schermbeck (ots)

Die Irrfahrt des vermissten 83-jährigen Schermbeckers hat heute Abend im niedersächsischen Wilhelmshaven ein glimpfliches Ende gefunden. Der Rentner hatte sich auf dem Rückweg von einem Fußballspiel in Gelsenkirchen derart verfahren, dass er die Orientierung verlor. Die Polizei suchte daher den Mann und sein Auto öffentlich mit einem Foto.

Heute Abend dann die glückliche Wendung: Polizeibeamte in Wilhelmshaven erkannten das Auto des Schermbeckers und sprachen ihn an. Ein Rettungswagen brachte ihn daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus.

