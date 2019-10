Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl eines Birnbaums

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

In der Zeit von 12.10.2019, 17:00 Uhr bis 13.10.2019, 07:00 Uhr wurde durch unbekannten Täter ein Birnbaum, der durch den Heimatverein Wachenheim im Herbst 2017 gepflanzt wurde, entwendet. Der Baum, der am Speyerer Weg in Wachenheim stand, wurde komplett ausgegraben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 80 EUR. Täterhinweise liegen keine vor.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

