Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 19-Jähriger stürzt von Kleinkraftrad

Kaiserslautern (ots)

Leicht verletzt hat sich am Donnerstagabend ein 19-Jähriger, der in Folge eines Unfalls von seinem Kleinkraftrad stürzte. Der junge Mann befuhr mit seiner Yamaha die Lauterstraße in Richtung Maxstraße hinter einem Auto, welches verkehrsbedingt abbremste. Das bemerkte der Kleinkraftradfahrer zu spät und fuhr dem Wagen von hinten auf. Der 19-Jährige stürzte vom Zweirad und klagte über leichte Schmerzen im Leistenbereich. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell