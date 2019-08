Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 18.08.2019, Stand 17.05 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- u. Landkreis Heilbronn Neuenstadt: Zusammenstoß zwischen Motorroller und Mountain-Bike Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 3 200 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag um 15.55 Uhr. Der 40-jährige Fahrer eines Kraftrollers fuhr auf der Öhringer Straße in Richtung Ortsmitte. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts aus einer Hofeinfahrt herauskommenden 11-jährigen Jungen. Der Junge schob ein Mountain-Bike und wollte damin die Öhringer Straße überqueren. Durch den Zusammenstoß wurde der 11-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert. Sowohl der Junge als auch der 40-Jährige erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Beide wurden vor Ort durch das DRK erstversorgt. Der 40-Jährige wurde mit dem Krankenwagen, der 11-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Sachverständigengutachten angeordnet. Die Öhringer Straße war bis 17.00 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell