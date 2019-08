Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 18.08.2019,Stand 15.45 Uhr

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis Buchen: Motorradfahrer tödlich verunglückt Noch an der Unfallstelle verstarb der Fahrer eines Motorrads am Sonntag um 13.20 Uhr auf der B27 bei Buchen, Abfahrt Walldürner Straße. Der 52-jährige Suzuki-Fahrer hatte die B27 von Walldürn kommend an der Einmündung Walldürner Straße verlassen. Dabei kam er alleinbeteiligt aus bislang nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Der 52-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 8 000 Euro, der Fremdschaden an der Verkehrseinrichtung beträgt ca. 200 Euro. Die Walldürner Straße war im Bereich der Anschlussstelle B27 für die Dauer der Unfallaufnahme bis 15.45 Uhr gesperrt.

