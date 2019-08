Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 18.08.2019 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADT- UND LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Obersulm: Unter Alkoholbeeinflussung Unfall verursacht Am frühen Sonntagmorgen kam ein 27-jähriger BMW-Fahrer in der Eschenauer Straße nach links von der Fahrbahn ab und in einem Gebüsch zum Stehen. Bei der Kollision mit dem Bordstein wurden die Vorderreifen dermaßen beschädigt, dass der BMW nicht mehr fahrbereit war. Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeirevieres Weinsberg wurde beim Fahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Dem 27-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell