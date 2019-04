Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Motorradfahrer beim Abbiegen gestürzt

Sprockhövel (ots)

Ein 56-jähriger Sprockhöveler fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der South-Kirkby-Straße in Richtung Hiddinghauser Straße. Als er an der Kreuzung nach rechts auf die Hiddinghauser Straße abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte weg und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrer leicht und er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

