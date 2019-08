Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Unfallverursacher gesucht

Heilbronn (ots)

Am Freitag, 16.08.2019, zwischen 06.00 und 18.00 Uhr, wurde in der Raffeltersteige vor Gebäude 19 ein am Fahrbahnrand geparkter brauner VW Tiguan durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher, bei dem es sich eventuell um einen weißen Kastenwagen handeln könnte, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Informationen zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter 07131/104-2500 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell