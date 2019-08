Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bad Mergentheim: Unfallverursacher gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Am Freitag, 16.08.2019, zwischen 11.00 und 12.30 Uhr, kam es in Bad Mergentheim in der Herrenwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1400 Euro zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der geschädigte graue Peugeot 208 stand im Umfallzeitraum ordnungsgemäß im Längsverkehr auf der Höhe der Herrenwiesenstr. 12 geparkt. Das Unfall verursachende Fahrzeug, evtl. ein weißer Pkw, stand hinter dem geschädigten Peugeot und beschädigte diesen, vermutlich beim Ausparken am hinteren linken Fahrzeugeck. Personen, die sachdienliche Informationen zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter 07931/54990 in Verbindung zu setzen.

