Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckargerach: Großer Schaden durch Sachbeschädigungen

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro richtete ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in Neckargerach-Guttenbach an. Der Täter zerkratzte sechs in der Lilienstraße geparkte Autos offensichtlich wahllos. Da die Polizei keine Hinweise auf den Täter hat werden Zeugen, die in der tatrelevanten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

