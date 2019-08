Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zerstörungswut

Schon zum zweiten Mal wurden in Heilbronn-Böckingen am Auto einer 51-Jährigen Scheiben eingeschlagen. In der Nacht zum Freitag gingen zwei Scheiben auf der Beifahrerseite zu Bruch und die Windschutzscheibe wurde durch Schläge beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Neckargartacher Straße vor dem Gebäude 36. Eine Anwohnerin hörte in der Zeit zwischen Mitternacht und 2 Uhr vier Schläge und hörte dann, wie vermutlich zwei Personen wegrannten. Weitere Hinweise hat die Polizei derzeit nicht.

Neckarsulm: Seltsamer Humor

Wenn das, was ein Unbekannter seit zwei Wochen in Neckarsulm treibt, Spaß sein soll, dann gehört dieser zu den ganz Besonderen. Der Täter steckte bereits vier Mal rote Plastiktüten mit Hundekot in den Briefkasten eines Paares. Da in dem Haus mehrere Parteien wohnen und die Beutel immer im gleichen Briefkasten eingeworfen wurden, geht die Polizei davon aus, dass die Bewohner durch die Schweinerei geärgert werden sollen. Falls jemand beobachtet hat, wie eine Person rote Beutel in den Briefkasten im Haus Bordigheraallee 15 eingeworfen hat oder in Zukunft eventuell einwirft, möchte sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier in Neckarsulm melden.

Abstatt: Geld gestohlen

Aus etwas Bargeld bestand die Beute von Einbrechern, die am Donnerstag in eine Gaststätte in Abstatt eindrangen. Die Unbekannten brachen ein Tür auf der Rückseite des Gebäudes in der Rathausstraße auf und gelangten durch diese in die Kebab-Stube. Sie durchsuchten den Schankraum und fanden eine kleine Summe Bargeld. Ansonsten kam vermutlich nichts weg. Verdächtige Beobachtungen am Donnerstag, in der Zeit zwischen 5 und 14 Uhr, sollten dem Polizeiposten Untergruppenbach, Telefon 07131 644630, mitgeteilt werden.

Löwenstein: Gerade noch gut gegangen

Zu einem kuriosen Unfall kam es am Vormittag des Freitags in Löwenstein. Ein Mann arbeitete in seinem Garten, als er plötzlich von einem LKW-Reifen getroffen und leicht verletzt wurde. Der Getroffene erzählte, dass der Reifen von der B 39 herunterkam und über den zwei Meter hohen Zaun des Gartens "flog". Er rollte 40 Meter weiter und traf ihn. Als der Mann getroffen wurde rutschte er eine fünf Meter tiefe Böschung hinab und blieb zunächst einmal benommen liegen, bevor er die 110 wählen konnte. Der LKW wurde gefunden, weil ein Verkehrsteilnehmer einen Sattelzug meldete, der schlingernd auf der B 39 unterwegs war. Der Fahrer konnte von der Polizei gestoppt werden. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Reifen des Aufliegers gelöst, nachdem er platzte.

