Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Cannabisplantage entdeckt

Ein Zeuge verständigte am Dienstag die Polizei und meldete eine Cannabisplantage in einem Garten eines Wohnhauses in Wertheim. Nach Überprüfung durch die Polizei konnte dies bestätigt, und ein Durchsuchungsbefehl über die Staatsanwaltschaft Mosbach beim Amtsgericht Mosbach eingeholt werden. Im Rahmen der Durchsuchung konnten insgesamt elf Cannabispflanzen, circa 50 Gramm Marihuana und jede Menge Drogenutensilien aufgefunden werden. Der 57-Jährige Tatverdächtige zeigte sich nach erfolgter Belehrung geständig.

