Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Mosbach: Unfallverursacher gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Am Freitag, 16.08.2019, zwischen 14.30 und 16.20 Uhr, kam es in Mosbach in der Pfalzgraf-Otto-Str. 38, in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes der Augusta-Bender-Schule zu einem Ver-kehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der geschädigte schwarze Hyundai I30 stand im Umfallzeitraum ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der Augusta-Bender-Schule geparkt. Personen, die sachdienliche Informationen zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter 06261/8090 in Verbindung zu setzen.

