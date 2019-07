Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Rentner gefasst - Sexuelle Belästigung im Zug

Fulda (ots)

Geschockt verließ am vergangenen Samstagmorgen (13.7., ca. 7 Uhr) eine bisher noch unbekannte Frau den Regionalexpress aus Frankfurt am Main, nach dem Halt im Bahnhof Fulda. Der Grund: Ein 68-Jähriger aus Ebstorf (Landkreis Uelzen) entblößte während der Fahrt sein Glied und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Die noch unbekannte Frau informierte danach sofort die Zugbegleiterin und verließ offensichtlich geschockt den Zug nach der Ankunft in der Domstadt.

Opfer noch unbekannt!

Die noch unbekannte Frau sowie eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich umgehend bei der Bundespolizei zu melden.

Der Rentner konnte noch im Bahnhof von den Beamten des Bundespolizeireviers Fulda gefasst werden. Gegen den Mann hat die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Strafverfahren eingeleitet.

