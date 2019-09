Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 04.09.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Polizei stoppte Radler auf dem Gehweg - Offenbach

(aa) Zwei Streifen des 1. Polizeireviers hatten am Mittwochvormittag bei einer Verkehrskontrolle vor der Wache in der Mathildenstraße die Fahrradfahrer im Blick. Und zwar die, die mit ihrem Rad auf dem Gehweg fuhren. Zwischen 9 und 10 Uhr waren das 15 Radler. Den Polizeibeamten ging es vorwiegend um die Prävention und die Sicherheit der Fußgänger und Fahrradfahrer. Daher beließen sie es diesmal bei mündlichen Verwarnungen, zumal der Großteil einsichtig war.

2. Autos brannten - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung - Heusenstamm

(aa) Bei einem Feuer auf dem umzäunten Gelände eines Autohandels in der Borsigstraße brannten am frühen Mittwoch sechs Gebrauchtwagen ab; weitere Autos wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt (Fiat, Saab, Skoda, VW, Audi, BMW und Mercedes). Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 1.30 Uhr alarmiert. Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Mit Mofa gestürzt - Zeugensuche - Langen

(as) Montagmorgen stürzte ein Mofafahrer vermutlich aufgrund von Alkoholkonsum in der Paul-Ehrlich-Straße. Gegen 1.15 Uhr war ein 47-jähriger Langener mit seinem ebenfalls 47-jährigen Sozius in Richtung Liebigstraße unterwegs. In der dortigen Unterführung verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und fiel auf die linke Fahrzeugseite. Hierbei wurde er schwer und sein Mitfahrer leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich bei der Polizeistation Langen unter 06103 9030-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. LKW-Unfall auf der Oderstraße - Hanau

(fg) Der Fahrer eines Lastkraftwagens fuhr am Dienstagmorgen in der Oderstraße auf einen Geländewagen auf und schob diesen auf einen davor befindlichen VW; der 44 Jahre alte Fahrer des ML 350 wurde hierbei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die drei Fahrzeuge waren zuvor gegen 7.30 Uhr auf der Oderstraße in Richtung Bundesstraße 45 unterwegs. Der an erster Stelle fahrende VW beabsichtigte sodann in die Moselstraße einzufahren und hielt daher verkehrsbedingt an. Dies übersah der am Steuer des LKW sitzende 28-jährige Frankfurter offenbar und kollidierte mit dem Mercedes, der ebenfalls verkehrsbeding angehalten hatte. Der durch den Zusammenstoß verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizei in der Cranachstraße.

2. Seniorin ertappte Einbrecher - Bruchköbel

(aa) Eine Rentnerin ertappte am frühen Mittwochmorgen in der Marienburger Straße zwei Einbrecher in ihrer Erdgeschosswohnung. Gegen 3.30 Uhr hörte die schlafende Frau Geräusche aus ihrer Küche und schaute nach. Die beiden 20 bis 30 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Männer hatten zuvor das Küchenfenster und die Küchentür aufgehebelt. Die Täter drängten die Seniorin zurück und forderten Wertsachen. Die resolute Frau weigerte sich jedoch und die Unbekannten flüchteten wieder durch die Küche aus der Wohnung. Beide sprachen Deutsch mit Akzent und trugen Handschuhe. Ein Täter hatte eine rote Basecap auf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung sowie Einbruchdiebstahls. Die Kripo geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug kamen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Renault auf Parkplatz angefahren und geflüchtet - Rodenbach (as) Eine verkratzte, eingedellte Seite und defekte Beleuchtung fand ein 57-Jähriger aus Hasselroth an seinem Auto am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr vor. Gegen 13 Uhr hatte er seinen Wagen auf dem öffentlichen Parkplatz in den Hanauer Straße neben der dortigen Bankfiliale abgestellt. Ein bislang Unbekannter Autofahrer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Renault touchiert. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Gelnhausen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06051 827-0 zu melden.

4. Wer sah das Wohnmobil davonfahren? - Maintal/Dörnigheim

(fg) Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei in Maintal den Schaden, den der Lenker eines beigen Wohnmobils am Montagnachmittag in der Berliner Straße verursacht hat. Gegen 14 Uhr beschädigte das Gefährt einen in Höhe der Hausnummer 22 geparkten 5er BMW. Ohne sich um den Schaden am Außenspiegel, dem Radkasten und der Stoßstange zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Braubachstraße fort. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um ein älteres Wohnmobil gehandelt haben. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizei in Maintal.

Offenbach, 04.09.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

