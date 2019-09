Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 03.09.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Heizgerät aus Rohbau abmontiert und gestohlen - Offenbach

(aa) Diebe waren am Wochenende in der Bieberer Straße unterwegs: Sie klauten zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen aus dem Keller eines Rohbaus im Bereich der 200er-Hausnummern das montierte Heizgerät im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Fußgängerin wurde unsittlich bedrängt - Offenbach

(aa) Eine Fußgängerin wurde am Montagabend von einem etwa 45 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann sexuell bedrängt und angefasst. Gegen 22.30 Uhr war die junge Frau mit einer Begleiterin in der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 104 unterwegs. Der Unbekannte begann kurz ein Gespräch mit den Frauen und drückte dann die Geschädigte unvermittelt an eine Hauswand. Er küsste sie und schob ihr Kleid hoch. Als ein Zeuge hinzukam und ihn wegschubste, flüchtete der Täter. Der Mann hatte kurze schwarze Haare und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug einen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose sowie ein weißes T-Shirt. Außerdem roch er nach Alkohol. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Einbrecher kamen tagsüber - Neu-Isenburg

(fg) Am Montag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße am Zwerggraben eingedrungen. Zwischen 7.50 und 19.45 Uhr verschafften sich die Einbrecher über die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und flohen; ob sie etwas mitnahmen, steht noch nicht fest. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 800 Euro. Anwohner oder sonstige Zeugen, die etwas zu dem Einbruch sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Zeugensuche nach Kollision an Engstelle - Golffahrer geflüchtet - Rödermark/Urberach

(as) Am Montagabend ist der Fahrer eines schwarzen Volkswagens Golf nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug geflüchtet. Gegen 18.30 Uhr war ein 33-Jähriger aus Pfungstadt mit seinem weißen Kraftomnibus auf der Straße "Im Taubhaus" unterwegs. In Höhe der 50er-Hausnummern befinden sich auf beiden Straßenseiten Parkstreifen mit kleinen Grüninseln, die die Fahrbahn verengen. Unmittelbar, als der 33-Jährige in die Engstelle gefahren war, fuhr auch der bislang unbekannte Golf-Fahrer von der anderen Seite aus in die Engstelle ein. Dadurch musste der Busfahrer nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern und touchierte einen schwarzen Citroen, der am rechten Straßenrand abgestellt war. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können. Diese melden sich bitte telefonisch unter 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern.

5. Feuer in der Heinestraße - Hainburg/Hainstadt

(aa) Nach dem Dachstuhlbrand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in der Heinestraße hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen. Gegen 17.10 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus und bei Eintreffen dieser hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen können. Drei Personen wurden jedoch wegen Rauchgasintoxikation vor Ort ärztlich versorgt. Nach den Löscharbeiten durften bis auf die Bewohner der betroffenen Dachwohnung alle zurück in ihre Wohnungen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer sah den Mann am Wohnmobil und die Unfallflucht? - Gründau/Lieblos

(aa) Ein 56-Jähriger wurde am Montagabend in der Straße "Breitswiese" von einem vorbeifahrenden schwarzen Auto touchiert, sodass er stürzte und sich Verletzungen zuzog; der Verursacher machte sich anschließend davon. Gegen 22.10 Uhr stand der Wächtersbacher an seinem in Höhe der Hausnummer 5 geparkten Wohnmobil, als er am Ellenbogen vom Außenspiegel des vorbeifahrenden Pkw touchiert wurde. Der 56-Jährige erlitt bei dem anschließenden Sturz eine Platzwunde am Kopf und eine Abschürfung am Ellenbogen. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Hinweise zu dem Verursacher.

Offenbach, 03.09.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

