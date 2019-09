Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 2. September 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfallflucht im Spessartring - Porsche-Fahrer fuhr weiter - Offenbach

(fg) Eine leicht verletzte Frau und ein Schaden von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, den ein unbekannter Porsche-Fahrer am Freitagabend im Spessartring verursachte; der etwa 35 Jahre alte und 1,80 Meter große Mann kümmerte sich jedoch nicht darum und fuhr in seinem braunen Geländewagen davon. Ein 53 Jahre alter Offenbacher war mit seiner 55-jährigen Begleiterin in seinem blauen Renault Twingo gegen 21 Uhr auf dem Spessartring in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe der 40er-Hausnummern habe der Porsche-Fahrer dann von der linken auf die rechte Fahrspur gewechselt. Hierbei habe er den Renault-Fahrer geschnitten, weshalb dieser nach rechts ausweichen musste und mit einem geparkten Audi kollidierte. Zuvor sei der Porsche schon durch seine Fahrweise aufgefallen. Er habe immer wieder von der rechten auf die linke Fahrspur gewechselt, um schneller voranzukommen. Beim Zusammenstoß zwischen dem Renault und dem Audi wurde die 55-Jährige leicht verletzt. Der Verursacher hatte kurze helle Haare und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Hose. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Einbruch in Bürogebäude - Heusenstamm

(aa) Einbrecher waren am Sonntag in ein Bürogebäude in der Industriestraße eingedrungen. Zwischen 1 und 20.10 Uhr hatten die Täter zunächst versucht, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Anschließend zertrümmerten sie die Türscheibe. Im Gebäude wurden dann mehrere Bürotüren sowie Schränke aufgebrochen. Noch steht nicht fest, was die Diebe mitgenommen haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Bereich der 40er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Unbekannter beleidigte Jugendlichen - Langen

(aa) Ein Jugendlicher wurde am Sonntagabend, gegen 18.50 Uhr, in der Heinrichstraße in Höhe der Hausnummer 4 von einem etwa 60 Jahre alten Mann mit fremdenfeindlichen Worten beleidigt, wobei der Unbekannte ein Messer in der Hand hielt. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Nördliche Ringstraße. Er hatte seine grauen Haare zum Zopf gebunden und einen Dreitagebart. Der Unbekannte trug ein gelbes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Peugeot auf Supermarktparkplatz angefahren - Fahrer geflüchtet - Dreieich/Sprendlingen

(as) Donnerstagabend wurde ein schwarzer Peugeot 206 beschädigt. In der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr parkte eine 54-Jährige ihr Auto auf dem REAL Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße. Ein bislang Unbekannter touchierte vermutlich beim Ausparken den linken vorderen Kotflügel des Kleinwagens und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizei Neu-Isenburg (06102 2902-0) sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

5. Männer schlugen unvermittelt zu - Rödermark/Urberach

(aa) Zwei Passanten wurden am Samstagabend in der Konrad-Adenauer-Straße von drei etwa 30 Jahre alten Männern geschlagen und getreten. Gegen 23 Uhr kamen die Unbekannten mit drei Frauen (25 bis 30 Jahre alt) in Höhe der Hausnummer 9 vorbei. Unvermittelt griffen die Männer aus der Sechser-Gruppe die 25 und 30 Jahre alten Opfer an. Einer erlitt dabei einen Kratzer am linken Bein, eine geschwollene Lippe und ein Hämatom an der linken Schläfe und der andere Kratzer am Rücken. Eine Frau soll noch versucht haben zu schlichten. Die Unbekannten waren laut der Geschädigten polnischer Herkunft und alkoholisiert. Zwei Täter hatten eine Glatze und waren etwa 1,80 Meter groß. Die Frauen hatten blonde Haare und eine trug ein rotes Oberteil. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer der Dietzenbacher Station (06074 837-0) zu erreichen.

6. Mann fährt vermutlich unter Alkoholeinfluss in Leitplanke - Seligenstadt

(as) Vermutlich unter Alkoholeinfluss soll ein Mann in eine Leitplanke gefahren sein und insgesamt 12.800 Euro Sachschaden verursacht haben. Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr sei der 29-Jährige aus Heusenstamm mit seinem schwarzen Mini Cooper auf der Landesstraße 2310 bei Seligenstadt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke gefahren sein. Nach kurzer Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer in seinem Fahrzeug von der Polizei angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Unfallfluchtgruppe unter 06183 91155-0 telefonisch in Verbindung.

7. Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall - Mainhausen/Mainflingen

(as) Mehrere Verletzte und 24.000 Euro Sachschaden, das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Mainflingen in Höhe der Zufahrt zur Bundesautobahn 45 ereignete. Gegen 16 Uhr war ein 36-Jähriger aus Hanau mit seinem silbernen Kleinbus Opel Vivaro auf der Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg/Frankfurt unterwegs. In Höhe der Kreuzung Bundesstraße 45/Bundesstraße 469 wollte der 36-Jährige nach links auf die Zufahrt zur Bundesautobahn 45 nach links abbiegen. Hierbei soll der Opel-Fahrer einen entgegenkommenden 61-jährigen Mann aus Mainhausen in seiner Mercedes E-Klasse übersehen haben, der geradeaus auf der Bundesstraße 469 in Richtung Mainhausen unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Opel wurde dabei auf einen 3er BMW geschleudert, der auf der Abfahrt der Bundesautobahn 45 verkehrsbedingt wartend stand. Bei dem Unfall wurden die Fahrer des Kleinbusses und des Mercedes verletzt und kamen zur weiteren Abklärung ins nächstgelegene Krankenhaus. Der BMW-Fahrer kam mit einem Schrecken davon. Der Opel und der Mercedes haben einen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße 469 war zeitweise voll gesperrt. Unfallzeugen melden sich bitte bei der sachbearbeitenden Dienststelle in Seligenstadt unter 06182 8930-0.

8. Auto beschädigt und geflüchtet - Mainhausen/Mainflingen

(as) Ein Unbekannter beschädigte im Laufe des Donnerstags ein Auto auf dem Supermarktparkplatz im Ginkgoring. Gegen 6.30 Uhr stellte eine 48-jährige Frau ihren goldfarbenen Dacia Duster ab. Als sie um 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der hintere Stoßfänger verkratzt war. Der Unfallverursacher war, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, geflüchtet. Es entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Mann fasste Frau unsittlich an - Maintal

(aa) Eine Fußgängerin wurde am frühen Sonntag "Am Bootshafen" von einem etwa 40 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann unsittlich angefasst. Gegen 0.30 Uhr war die Maintalerin am Main unterwegs, als der Unbekannte auf sie zukam und ihr zwischen die Beine griff. Als die Frau um Hilfe schrie, flüchtete der Täter in Richtung Hanau. Er hatte eine Glatze oder sehr kurze Haare und war schlank. Bekleidet war der Mann mit einem hellen T-Shirt und einer dreiviertellangen Jeans. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Rettungshubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall - Freigericht/Somborn

(fg) Bereits am Freitagnachmittag kam es auf der Landesstraße 3202 zwischen Rodenbach und Somborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Fahrzeuginsassen verletzt wurden, zwei davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 18-Jähriger in seinem 5er BMW aus Rodenbach kommend in Richtung Somborn und beabsichtigte auf die Landesstraße 3202 einzubiegen. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf einen Grünstreifen und anschließend in den Gegenverkehr. Der BMW stieß frontal mit einem Toyota Aygo zusammen. Die Fahrerin des Toyota wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr 21 Jahre alter Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der BMW-Lenker und sein 19 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße war während der Rettungsmaßnahmen zwischen 15.30 und 17 Uhr voll gesperrt. Der 18 Jahre alte BMW-Fahrer war augenscheinlich unter Drogeneinfluss gefahren. Er musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Offenbach, 02.09.2019

