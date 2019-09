Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, den 02.09.2019

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, den 02.09.2019

Schüsse in der Berliner Straße gemeldet - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Maintal/Dörnigheim

(fg) Zeugen alarmierten am Montagmorgen, gegen 5.20 Uhr, die Polizei und gaben an, dass ein Mann in der Berliner Straße auf eine Frau geschossen habe. Am Einsatzort wurde eine 24 Jahre alte Frau mit einer Kopfverletzung aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen über die Hintergründe der Tat dauern an. Derzeit können daher keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 02.09.2019, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell