POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 31.08.2019

Bereich Offenbach

1. Fahrerflucht nach Verkehrsunfall, Polizei sucht Zeugen - Offenbach

Ein 30-jähriger Offenbacher, welcher zu Fuß auf der Fahrbahn der Ziegelstraße unterwegs war, wurde vermutlich am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und auf die Motorhaube aufgeladen. Nach ca. 30 Metern soll der Unfallfahrer sein Fahrzeug abgebremst haben, sodass der Fußgänger vom Fahrzeug fiel und verletzt auf der Straße liegen blieb. Der Verletzte wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dort aber nach der Erstversorgung wieder entlassen werden. Der Pkw, möglicherweise ein silberfarbener BMW, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit dem 1. Polizeirevier in Offenbach unter der Telefonnummer 069/8098-5100 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Bei Einbruch mehrere Bagger und Baumaschinen entwendet - Maintal

In der Nacht zum Samstag kam es in Maintal Dörnigheim im Marie-Curie-Ring zu einem Einbruch. Unbekannte stahlen hierbei mehrere hochwertige Bagger und Baumaschinen von einem Firmengelände. Zum Abtransport nutzten die Einbrecher vermutlich einen größeren Lkw. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 jederzeit entgegen.

Offenbach am Main, 31.08.2019, Ingo Derigs, PvD

