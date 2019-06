Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100619-545: Kind allein im Auto zurückgelassen

Wipperfürth (ots)

Passanten haben am Samstag (8.Juni) in Wipperfürth ein zweijähriges Kind allein in einem Auto entdeckt. Die Passanten machten sich Sorgen, weil der Junge weder auf lautes Klopfen noch Rufen reagierte. Der Zweijährige wirkte bewusstlos und schwitzig. Sie informierten einen Notarzt, der daraufhin die Scheibe des Autos einschlug und das Kind untersuchte. Wie sich herausstellte, war das Kind unversehrt. Der Vater kehrte nach etwa 20 Minuten zu seinem Sohn zurück.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell