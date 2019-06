Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100619-543: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wipperfürth (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz "Ohler Wiesen" in der Gartenstraße nach Zeugen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in dem kurzen Tatzeitraum am Freitag (7.Juni) zwischen 10:15 Uhr und 11:55 Uhr das Heck eines geparkten schwarzen Mazda beschädigt. An dem Mazda entstand dabei ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW oder ein größeres Fahrzeug gehandelt hat.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell