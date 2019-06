Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100619-540: Einbruch in Friedhofshalle

Gummersbach (ots)

In eine Friedhofshalle in der Friedhofstraße in Dieringhausen sind Unbekannte vergangene Woche eingebrochen.

Im Tatzeitraum zwischen 9:30 Uhr am Donnerstag und 8:30 Uhr am Freitag (7.Juni) öffneten die Täter aus bislang unbekannte Weise die Tür zur Friedhofshalle sowie die Tür zu einer Abstellkammer im Untergeschoss.

Was die Täter suchten ist derzeit nicht bekannt; Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen jedenfalls keine.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

