Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080619-538 Verkehrsunfall mit Personenschaden Drei verletzte Personen nach Kollision im Kreuzungsbereich

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung L 302 / K 18 in Wipperfürth- Dohrgaul haben sich am Samstagnachmittag (08.06) insgesamt drei Personen verletzt. Eine 18- jährige Autofahrerin aus Kürten war mit ihrem Pkw um 15:35 Uhr auf der K 18 von Dohrgaul in Richtung Agathaberg unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einem 21- jährigen Autofahrer aus Lindlar zusammen, der die L 302 in Richtung Frielingsdorf befuhr. Die 18 Jährige verletzte sich dabei leicht. Ihr 18- jähriger Beifahrer und der 21- jährige Autofahrer aus Lindlar verletzten sich schwer und wurden nach notärztlicher Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

