Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080619-537 Verkehrsunfall mit Personenschaden 1 schwerverletzte Person nach einem Alleinunfall mit Motorrad

Reichshof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 341 zwischen den Ortschaften Berghausen und Hunsheim hat sich am Samstagnachmittag (08.06.) ein 16- jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Er war um 14:00 Uhr mit seinem Motorrad von Hunsheim kommend in Fahrtrichtung Berghausen unterwegs. In einem Kurvenbereich stürzte er zu Boden und rutschte über die Fahrbahn. Der 16- jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die L 341 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis 15:00 Uhr komplett gesperrt.

