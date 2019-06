Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070619-536: Fünf Anzeigen wegen Drogeneinfluss am Steuer

Morsbach, Waldbröl, Lindlar (ots)

Gleich fünf Autofahrern im Alter von 19 bis 22 Jahren hat die Polizei am Donnerstag (6. Juni) Blutproben entnehmen lassen, weil sie augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen standen. Drei der jungen Männer fielen im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen auf, die die Polizei während der Mittagszeit in der Waldbröler Innenstadt durchführte. So erging es später auch einem jungen Verkehrsteilnehmer in Morsbach, den die Polizei gegen 15.40 Uhr in der Bahnhofstraße anhielt. Ein Wildunfall deckte schließlich die fünfte Fahrt unter Drogeneinfluss auf. Einem 19-jährigen Lindlarer war in Hohkeppel ein Reh vor das Auto gelaufen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmittel. Nachdem ein Drogentest positiv verlief, war auch hier eine Blutprobenentnahme die Folge. Daneben beschlagnahmte die Polizei auch den Führerschein des jungen Mannes.

