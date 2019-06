Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070619-535: Wohnungseinbruch in Winterborn

Nümbrecht (ots)

Schmuck und Armbanduhren haben Einbrecher in einem Einfamilienhaus an der Brüchermühler Straße erbeutet. Die Diebe sind in der Zeit zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag (5./6. Juni) in das Haus gelangt, nachdem sie eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Fenster entriegelt hatten. Bei Hinweisen zu dem Einbruch wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell