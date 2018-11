Kalkar-Grieth (ots) - Am Dienstag (20. November 2018) gegen 6.10 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann aus Emmerich mit einem VW Crafter auf der Rheinuferstraße von Grieth in Richtung Emmerich. In einer Linkskurve kam der 22-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Transporter streifte mit dem Außenspiegel einen Baum und prallte rund 14 Meter weiter gegen einen zweiten Baum. Der 22-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde zunächst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Schwere seiner Verletzung wurde er von dort in eine Spezialklinik verlegt. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der Transporter war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Rheinuferstraße war für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

