Kevelaer-Twisteden (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 19.00 Uhr, und Montag (19. November 2018), 06.30 Uhr, machten sich unbekannte Täter an der Grundstücksmauer eines freistehenden Einfamilienhauses an der Kuhstraße zu schaffen. Die Diebe schraubten eine Kupferverblendung der Maueroberkante ab und entwendeten diese. Die Blumenkästen auf der Mauer nahmen sie zuvor herunter.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

