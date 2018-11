Kleve-Kellen (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag (19. November 2018), 07.00 Uhr, drangen unbekannte Täter an der Emmericher Straße ohne Aufbruchspuren in einen Fiat Ducato ein. Der Transporter war auf einem Parkstreifen abgestellt. Die Diebe entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, darunter eine Kreissäge der Firma Makita und diverse Bohrgeräte.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

