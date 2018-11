Weeze (ots) - Am Sonntag (18. November 2018) in der Zeit zwischen 16.00 und 19.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus am Nachtigallenweg ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut, flüchteten nach ersten Angaben allerdings ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

