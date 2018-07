POL-AC: Kripo ermittelt wegen Brandstiftungen in Eschweiler, Stolberg und Monschau

Eschweiler / Stolberg / Monschau (ots) - Die Kripo ermittelt in vier Fällen von Brandstiftung. Die Fälle ereigneten sich am Mittwoch in Eschweiler, Monschau und Stolberg.

Eschweiler: Am Patternhof, vor der Realschule, haben Unbekannte gegen 19.40 Uhr, ein Kleinkraftrad angezündet. Durch die Flammen, die von Polizisten mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnten, wurde ein Teil der Außenfassade der Schule beschädigt. Der Roller und ein aufgefundener Helm wurden sichergestellt.

Stolberg: Unbekannte haben in der Kurt-Schumacher-Straße gegen 17.15 Uhr im Bereich des Waldstücks an der Zufahrt zur Kiesgrube einen Holzstoß in Brand gesetzt. Der daneben stehende mit Reifen beladene Anhänger wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte.

Gegen 20.20 Uhr brannte in Atzenach ein Dixi-Klo. Unbekannte hatten es in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bereits in der Nacht zuvor hatte ein Dixi-Klo in der Bischofstraße gebrannt. Auch hier ermittelt die Kripo.

Monschau: Unbekannte haben gegen 17.30 Uhr Auf der Hart auf zwei Weiden folierte Heuballen aufgeschlitzt und diese dann in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. In unmittelbarer Nähe zum Tatort fanden die Polizeibeamten einen Benzinkanister, den sie sicherstellten.

Hinweise auf die Täter haben die Ermittler bisher nicht. (pk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell