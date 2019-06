Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100619- 541: Einbruch auf Kirmesgelände

Bergneustadt (ots)

Zwei Feuerlöscher und Spirituosen haben Langfinger am Pfingstsonntag (9.Juni) aus einem Verkaufswagen auf dem Kirmesfestplatz in der Brückenstraße in Bergneustadt gestohlen.

Im Tatzeitraum zwischen 1 Uhr nachts und 10 Uhr morgens schoben sie den Rollladen des Verkaufswagen hoch und beschädigten zudem die Tür zum Verkaufswagen. Sie stahlen zwei Feuerlöscher und zwei Flas Hein Hochprozentiges.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

