POL-OH: Verdächtiges Ansprechen - Wer kann Hinweise geben?

Frau aus Auto heraus angesprochen - Wer hat etwas gesehen?

Ulrichstein / Helpershain - Bereits am Montag (09.12.) kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall im Bereich der Vogelsbergstraße. Eine 58-jährige Frau befand sich gegen 18:00 Uhr im Ortszentrum von Helpershain. Plötzlich bemerkte sie einen schwarzen Kleinwagen, welcher zunächst im Bereich einer Bushaltestelle hielt. Kurze Zeit später fuhr der Pkw neben die Frau und sie wurde aus dem Auto heraus angesprochen, was sie jedoch nicht genau verstand. In dem Fahrzeug befand sich auf dem Fahrersitz eine männliche und auf dem Beifahrersitz eine weibliche Person. Der Fahrer stieg plötzlich aus und machte Anstalten, die Frau ins das Auto ziehen zu wollen. Diese flüchtete jedoch und verlor das Fahrzeug aus den Augen.

Der Fahrer des Pkws wird wie folgt beschrieben: Circa 30 bis 35 Jahre alt, 180 cm bis 185 cm groß, schwarze sehr kurze Haare und war komplett dunkel bekleidet.

Seine Beifahrerin wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Sie hatte eine schlanke Figur und blonde lange Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren. Sie trug eine kurze dunkle Jacke. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

