Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl - Täter dringen in Warenlager ein

Herford (ots)

(kup) In der Nacht auf Freitag (1.11.), um 4.25 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Lager eines Verbrauchermarktes an der Kiebitzstraße ein. Die Täter gingen ein Glaselement an dem Gebäude an, um sich Zugang zu verschaffen. Im Innern setzten sie ihr Handeln fort und zerstörten mithilfe einer Eisenstange eine Wand, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Bei ihrer Tathandlung wurden sie offenbar gestört, sodass sie flohen. Der bislang entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0 entgegen.

