Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Teilweise geöffnete Fenster wecken Interesse

Enger (ots)

(mmb) Am Samstag (02.11.2019) gegen 19:10 Uhr bemerkten die Bewohner eines Zweifamilienhauses in der Kesselstraße eine unbekannte Person, die sich durch das im Hochparterre befindliche, teilweise geöffnete Schlafzimmerfenster Zutritt zur Wohnung verschafft hatte. Die Person konnte unerkannt flüchten. In der Straße Zum Hönerbrock stellte der Bewohner eines Einfamilienhauses fest, dass sein auf Kipp gestelltes Schlafzimmerfenster durch Unbekannte zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr komplett geöffnet wurde. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen für beide Fälle derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

